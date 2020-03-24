В Минсельхозе заявили о снижении спроса на крупы и макароны

Пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра Дмитрия Патрушева сообщила, что в России стал снижаться спрос на крупы, макароны и консервы. Об этом сообщает ТАСС.

«По данным торговых сетей и Минпромторга, в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль, сахар. В начале текущей недели тенденция пошла на спад», — отметил он.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в российских магазинах хватает продуктов, продажа бакалеи увеличилась с 40% до 60%.

19 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.