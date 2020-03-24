В Минсельхозе заявили о снижении спроса на крупы и макароны
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- РИА Новости
«По данным торговых сетей и Минпромторга, в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль, сахар. В начале текущей недели тенденция пошла на спад», — отметил он.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в российских магазинах хватает продуктов, продажа бакалеи увеличилась с 40% до 60%.
19 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.