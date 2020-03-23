В Госдуме напомнили о необходимости дезинфицировать смартфоны

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны на фоне ситуации с коронавирусом.

«Коронавирус передаётся не только через кашель и поцелуи, но и посредством телефона», — цитирует депутата ФАН.

Как отметил Говорин, на экране мобильного устройства вирус может сохраняться достаточно длительное время, поэтому важно периодически обрабатывать гаджет.

По словам депутата, смартфон можно продезинфицировать одноразовой спиртовой салфеткой или антибактериальным гелем для рук.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали россиян соблюдать меры предосторожности и при наборе ПИН-кода при оплате покупок банковской картой, а также не забывать мыть руки и протирать смартфоны дезинфицирующими средствами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.