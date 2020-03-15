Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19

Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчётах. ВОЗ не даёт жёстких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — говорится в сообщении.

В частности, по информации ВОЗ, коронавирус может быть активен на бумаге в течение трёх-четырёх дней, а на пластике — до девяти дней.

В то же время в Роспотребнадзоре заверили, что банкноты, выдаваемые кредитными организациями в России, «выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления».

«Таким образом, кредитные организации получают чистые банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве призвали россиян соблюдать меры предосторожности и при наборе ПИН-кода при оплате покупок банковской картой, а также не забывать мыть руки и протирать смартфоны дезинфицирующими средствами.

Ранее главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.