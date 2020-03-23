В Ленобласти расширят программу «Земский доктор»

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В Ленинградской области расширят программу «Земский доктор».
В Ленобласти расширят программу «Земский доктор»
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

Проект предусматривает финансовую поддержку специалистов, переехавших в регион и заключивших трудовые договоры на срок не менее пяти лет. Врачи получают 1,5 млн рублей, фельдшеры — 750 тыс. рублей.

Из постановления губернатора Александра Дрозденко следует, что на 2020 год в список вошли населённые пункты 16 районов.

За 2019 год в Ленобласть переехали 186 врачей и 58 фельдшеров. Тогда им платили по 1 млн и 500 тыс. рублей соответственно.

Всего с начала программы в 2012 году в регион приехали около тысячи специалистов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют привлечь более 230 специалистов по программе «Земский доктор» в 2020 году.

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