Минюст России разработал санкции за нарушение карантина

Министерство юстиции России направило в правительство законопроект о поправках в КоАП, в которых говорится об ответственности за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Минюстом России подготовлен и направлен в правительство России проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях», — говорится в заявлении.

Вместе с этим министерство не стало уточнять, какого рода санкции оно предлагает утвердить.

Как подчёркивает агентство, в настоящий момент за нарушение карантина человек может понести ответственность лишь в том случае, если его действия привели к чьей-либо смерти или массовому заражению.

Ранее в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения COVID-19.