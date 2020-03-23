На Ставрополье завели дело на нарушившую карантин инфекциониста
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- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по ст. 237 УК («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ст. 293 УК («Халатность»)», — говорится в сообщении.
Ранее главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Санникова признала свою вину в том, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
20 марта сообщалось, что в Ставропольском крае выявлены ещё 11 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общее число заболевших в России, по последним данным, возросло до 438.