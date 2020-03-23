На Ставрополье завели дело на нарушившую карантин инфекциониста

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.
На Ставрополье завели дело на нарушившую карантин инфекциониста
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ст. 237 УК («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ст. 293 УК («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Ранее главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Санникова признала свою вину в том, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

20 марта сообщалось, что в Ставропольском крае выявлены ещё 11 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общее число заболевших в России, по последним данным, возросло до 438.

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