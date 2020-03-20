На Ставрополье выявили 11 человек с подозрением на коронавирус

В Ставропольском крае выявлены ещё 11 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в своём Instagram написал губернатор региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что эти люди контактировали с заражённой коронавирусом женщиной, которую госпитализировали 19 марта.

«Сейчас мы выявили ещё 11 подозрений на коронавирус», — заявил он.

Ранее глава Ставропольского края сообщил, что в регионе выявили коронавирусную инфекцию у женщины, работающей врачом. По его словам, она находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Также Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщал, что в Ставропольском крае разработают меры поддержки местных предпринимателей на время пандемии коронавируса.