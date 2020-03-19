В Ставропольском крае разработают меры поддержки бизнеса

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В Ставропольском крае разработают меры поддержки местных предпринимателей на время пандемии коронавируса.
В Ставропольском крае разработают меры поддержки бизнеса
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

О сокращении покупательского спроса глава региона Владимир Владимиров говорил на совещании в понедельник, 16 марта. Тогда он выступил за то, чтобы снизить налоговое бремя на бизнес и, возможно, разработать дополнительные меры господдержки.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии, член правления РСПП, председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.

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