Счётная палата отменила новые проверки до 1 июня из-за коронавируса

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что ведомство приняло решение отменить все новые проверки в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Счётная палата отменила новые проверки до 1 июня из-за коронавируса
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы сейчас приняли решение, что все новые проверки до 1 июня мы отменяем. Переносим на более поздний срок», — цитирует РИА Новости Кудрина.

Он сообщил, что в этот период ведомство будет заниматься только завершением старых проверок.

Кудрин рассказал, что, в частности, в настоящий момент аудиторы завершают работу над проверкой исполнения бюджета России за 2019 год. При этом по возможности аудиторов переводят на удалённую работу.

«Новые проверки не будем начинать до 1 июня, во-первых, чтобы облегчить работу другим министерствам, потому что у них тоже очень много сотрудников уходит на удалёнку, а с нашими запросами очень много приходится работать в самих министерствах и ведомствах», — заявил Кудрин.

Он добавил, что после Счётная палата переоценит план на этот год. По его словам, «часть проверок, конечно, придётся снять».

«Приоритетные оставим — те, которые связаны с поручениями Госдумы, Совета Федерации и президента, будут идти в первую очередь. И те приоритетные, которые мы сами считаем первоочередными», — добавил Кудрин.

Ранее стало известно, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число подтверждённых случаев заражения достигло 438.

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