Эксперт оценил идею установки на дорогах камер нового типа

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT прокомментировал идею установить на дорогах новые камеры, которые будут способны фиксировать использование водителем мобильного телефона.

По мнению Субботина, использование водителем телефона во время вождения является существенным отвлекающим фактором. При этом он рассказал о ряде сложностей технического характера, усложняющих реализацию данной инициативы.

«Допустим, камера определила, что телефон находится у уха. А говорит ли он (водитель. — RT) по нему? Как определить, кому присылать штраф? Владельцу? За то, что кто-то ехал на его машине и говорил по телефону?» — уточняет эксперт.

Он также рассказал о пяти основных пунктах, исполнение которых может заметно повлиять на снижение количества ДТП.

«Аварийность и смерти при авариях в 95—96% случаев зависят исключительно от дорожной инфраструктуры... У нас самые главные со смертями происходят, когда машины сталкиваются в лоб. Чтобы этого не происходило, нужно сделать разделительный барьер, чтобы остановки были защищены, чтобы пешеходные переходы были либо под дорогами, либо над ними, чтобы были оборудованы обочины и чтобы не было перекрёстков. Это пять пунктов, которые требуют больших вложений», — рассказал эксперт.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что ГИБДД планирует установить новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения.