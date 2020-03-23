Эксперт оценил идею установки на дорогах камер нового типа

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Кирилл Горшенин
Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT прокомментировал идею установить на дорогах новые камеры, которые будут способны фиксировать использование водителем мобильного телефона.
Эксперт оценил идею установки на дорогах камер нового типа
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По мнению Субботина, использование водителем телефона во время вождения является существенным отвлекающим фактором. При этом он рассказал о ряде сложностей технического характера, усложняющих реализацию данной инициативы.

«Допустим, камера определила, что телефон находится у уха. А говорит ли он (водитель. — RT) по нему? Как определить, кому присылать штраф? Владельцу? За то, что кто-то ехал на его машине и говорил по телефону?» — уточняет эксперт.

Он также рассказал о пяти основных пунктах, исполнение которых может заметно повлиять на снижение количества ДТП.

«Аварийность и смерти при авариях в 95—96% случаев зависят исключительно от дорожной инфраструктуры... У нас самые главные со смертями происходят, когда машины сталкиваются в лоб. Чтобы этого не происходило, нужно сделать разделительный барьер, чтобы остановки были защищены, чтобы пешеходные переходы были либо под дорогами, либо над ними, чтобы были оборудованы обочины и чтобы не было перекрёстков. Это пять пунктов, которые требуют больших вложений», — рассказал эксперт.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что ГИБДД планирует установить новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения.

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