ГИБДД Москвы призывает водителей быть осторожными на дорогах

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Московское управление ГИБДД призвало водителей быть осторожными на дорогах или же вовсе воздержаться от поездок из-за непогоды.
ГИБДД Москвы призывает водителей быть осторожными на дорогах
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На дорогах очень сложная обстановка в связи с ухудшением погодных условий. Уважаемые автомобилисты! Просим по возможности воздержаться от поездок», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Тех, кто находится в пути, в ГИБДД призвали к максимальной осторожности, снижению скорости.

Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от резких перестроений.

Ранее стало известно, что более 70 рейсов задержаны и отменены вечером в субботу, 14 марта, в аэропортах Москвы.

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