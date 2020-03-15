ГИБДД Москвы призывает водителей быть осторожными на дорогах

Московское управление ГИБДД призвало водителей быть осторожными на дорогах или же вовсе воздержаться от поездок из-за непогоды.

«На дорогах очень сложная обстановка в связи с ухудшением погодных условий. Уважаемые автомобилисты! Просим по возможности воздержаться от поездок», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

На дорогах очень сложная обстановка, в связи с ухудшением погодных условий. Уважаемые автомобилисты! Просим по возможности воздержаться от поездок. Тех, кто в пути, призываем к максимальной осторожности. Снижайте скорость, соблюдайте дистанцию и избегайте резких перестроений. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 14, 2020

Тех, кто находится в пути, в ГИБДД призвали к максимальной осторожности, снижению скорости.

Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от резких перестроений.

Ранее стало известно, что более 70 рейсов задержаны и отменены вечером в субботу, 14 марта, в аэропортах Москвы.