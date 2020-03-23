В Госдуме прокомментировали меры по борьбе с коронавирусом в России

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в России.
В Госдуме прокомментировали меры по борьбе с коронавирусом в России
  • © Нина Алексеева
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он отметил, что средства выделены в экстренном режиме, что говорит о правильном и быстром реагировании правительства на ситуацию.

«Растягивать выделение денег недопустимо в настоящей ситуации. Речь идёт о расширении круга тех, кто будет тестироваться на коронавирус, о закупке средств индивидуальной защиты и, скорее всего, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и других приборов для помощи людям с проблемами дыхательных путей», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил 10 млрд рублей на выплаты за работу с больными COVID-19.

Также сообщалось, что в России подготовлено более 55 тыс. инфекционных коек, в том числе реанимационных и обсерваторов, и закуплено свыше 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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