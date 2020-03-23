В Новосибирской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

В Новосибирской области под медицинским контролем на наличие заражения коронавирусной инфекцией находятся 1645 человек.

«С сегодняшнего дня отменена диспансеризация детского и взрослого населения… 1645 человек находятся под меднаблюдением, признаков заболеваний у них нет, 58 человек находятся в стационаре, из них у четырёх подтверждён коронавирус. В детской больнице находятся шесть детей», — приводит РИА Новости слова главы облминздрава Константина Хальзова.

По его словам, недельная динамика по ОРВИ и гриппу позитивная: прирост заболеваемости снижен практически в два раза.

Ранее Хальзов заявил, что установлены все пассажиры, которые летели на одном самолёте с заражённой коронавирусом женщиной из Москвы в Новосибирск.