В Новосибирске установили летевших с заражённой COVID-19 пассажиров
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
Как передаёт РИА Новости, 18 марта в Новосибирской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Женщина, недавно вернувшейся из Парижа, прилетела в Новосибирск рейсом из Москвы 15 марта.
«Этим рейсом летели 106 человек, семь членов экипажа. Отработали каждого человека. Из них 63 — это жители Новосибирска», — рассказал он.
По его словам, определён адрес каждого пассажира. Сотрудники медучреждений направились по указанным адресам, чтобы оценить состояние здоровья людей и выдать предписания для осуществления карантина в течение 14 дней.
Отмечается, что по остальным пассажирам информацию передадут в те регионы, куда они направились.
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