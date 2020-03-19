В Новосибирске установили летевших с заражённой COVID-19 пассажиров

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что установлены все пассажиры, которые летели на одном самолёте с заражённой коронавирусом женщиной из Москвы в Новосибирск.
В Новосибирске установили летевших с заражённой COVID-19 пассажиров
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Как передаёт РИА Новости, 18 марта в Новосибирской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Женщина, недавно вернувшейся из Парижа, прилетела в Новосибирск рейсом из Москвы 15 марта.

«Этим рейсом летели 106 человек, семь членов экипажа. Отработали каждого человека. Из них 63 — это жители Новосибирска», — рассказал он.

По его словам, определён адрес каждого пассажира. Сотрудники медучреждений направились по указанным адресам, чтобы оценить состояние здоровья людей и выдать предписания для осуществления карантина в течение 14 дней.

Отмечается, что по остальным пассажирам информацию передадут в те регионы, куда они направились.

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