В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Отмечается, что заболевшая женщина находилась во Франции с 3 по 11 марта.

«В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное», — указано в тексте.

Как сообщалось, общее число заражённых коронавирусной инфекцией в России составляет 147.

Ранее сообщалось, что более 500 человек находятся под медицинским наблюдением на предмет заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Новосибирской области.