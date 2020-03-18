В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

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Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
  • © Ashraf Amra/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Отмечается, что заболевшая женщина находилась во Франции с 3 по 11 марта.

«В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное», — указано в тексте.

Как сообщалось, общее число заражённых коронавирусной инфекцией в России составляет 147.

Ранее сообщалось, что более 500 человек находятся под медицинским наблюдением на предмет заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Новосибирской области.

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