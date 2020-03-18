В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Отмечается, что заболевшая женщина находилась во Франции с 3 по 11 марта.
«В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное», — указано в тексте.
Как сообщалось, общее число заражённых коронавирусной инфекцией в России составляет 147.
Ранее сообщалось, что более 500 человек находятся под медицинским наблюдением на предмет заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Новосибирской области.