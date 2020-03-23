Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

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Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда.
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России
  • Reuters

Как отмечается в исследовании РИА Новости, наибольшие зарплаты за 2019 год зафиксированы у представителей нефтегазовой промышленности в Сахалинской области. Они получают в среднем 368 тыс. рублей в месяц.

На втором месте финансисты из Москвы со средней зарплатой в 171 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкают работники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе, которые в среднем получают 156 тыс. рублей в месяц.

Ранее RT на основе данных Росстата за 2019 год составил рейтинг самых высоких средних зарплат в регионах России. 

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