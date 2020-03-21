В Госдуме оценили распоряжение закрыть фитнес-клубы и бассейны Москвы
- РИА Новости
«Мне кажется, что это в принципе адекватно той угрозе, которая может быть, которая имеет место быть. Кто предупреждён, тот вооружён. На самом деле эти профилактические меры на ранних этапах имеют колоссальное эффективное значение. В этой ситуации Роспотребнадзор, анализируя, где больше зоны риска, на самом деле определяет именно эти места. Мне кажется, что это совершенно правильно сделано», — отметил Говорин.
При этом депутат отметил, что в таких условиях москвичи могут выполнять привычные упражнения дома.
«Можно очень многое организовать дома, продолжить те же самые упражнения, которые делают в фитнес-клубе... В интернет выкладывают разные, смешные в том числе ролики, когда люди адаптируются и продолжают физическую активность сохранять в очень небольших пространствах», — заключил парламентарий.
Ранее Роспотребнадзор распорядился закрыть в Москве фитнес-клубы и бассейны.
Отмечается, что указание действует до особого распоряжения.