РБК: Минздрав поручил зарегистрировать всех врачей и медсестёр

Министерство здравоохранения поручило руководству частных и государственных медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах всех своих врачей и медсестёр.

Как пишет РБК со ссылкой на телеграмму, подписанную заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачёвым, руководители организаций должны зарегистрировать врачей и медсестёр в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава.

«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы чётко понимать, сколько медицинских работников существует», — рассказал генеральный директор Европейского медицинского центра Андрей Яновский.

Как уточняет издание, телеграмма была отправлена 18 марта со сроком исполнения 20 марта.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что все столичные поликлиники перешли на новый формат работы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.