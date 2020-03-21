Правительство начнёт мониторинг ситуации с выплатами зарплат

Правительство России будет в еженедельном режиме мониторить выплату зарплат в регионах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы вводим еженедельный мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, прежде всего в моногородах, где с этой точки зрения повышенные риски... Также в еженедельном режиме мы будем мониторить ситуацию с выплатой заработных плат», — сказал он во время совещания по экономическим вопросам.

Его слова приводит ТАСС.

Ранее Мишустин предупредил о недопустимости увольнения сотрудников под предлогом ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как заявил глава кабмина, увольнения «в нынешней непростой ситуации должны быть крайней мерой», в противном случае, если предприятия решат «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и решить проблемы за счёт сокращений, «такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура».