Роспотребнадзор назвал число проведённых тестов на коронавирус

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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России было проведено лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.
Роспотребнадзор назвал число проведённых тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«По состоянию на 20 марта проведено 156 016 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — указывается на сайте ведомства.

Уточняется, что в настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса нового типа.

20 марта в девяти регионах России было выявлено 54 случая заражения COVID-19.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось со 199 до 253.

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