Роспотребнадзор назвал число проведённых тестов на коронавирус
- РИА Новости
«По состоянию на 20 марта проведено 156 016 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — указывается на сайте ведомства.
Уточняется, что в настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса нового типа.
20 марта в девяти регионах России было выявлено 54 случая заражения COVID-19.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось со 199 до 253.