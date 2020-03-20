В Оренбургской области усилили меры по профилактике распространения коронавируса

В Оренбургской области усилены меры по профилактике распространения коронавируса.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на правительство региона.

С 23 марта запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек. Соответствующее решение принято на заседании областного штаба.

Ранее сообщалось, что на территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.

URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.