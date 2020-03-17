В Оренбургской области введён режим повышенной готовности

На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.

Об этом сообщает RIA56.

В соответствии с указом губернатора Дениса Паслера, дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса начнут действовать со среды, 18 марта.

«Мы отменяем массовые мероприятия и рекомендуем вузам перейти на дистанционный режим обучения. С 21 марта до особого распоряжения приостанавливаем занятия в школах, учреждениях дополнительного образования и ссузах», — заявил Паслер.

По его словам, нужно проявлять особую внимательность к своему здоровью, следить за состоянием детей и пожилых людей.

Региональному минздраву поручили контролировать наличие запаса противовирусных препаратов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.