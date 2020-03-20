В Госдуме поддержали выплаты семьям на детей от трёх до семи лет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.

«Это новая мера социальной поддержки семей, у кого дети (в возрасте. — RT) от трёх до семи лет, и в обязательном порядке учитываются критерии нуждаемости. Это то, о чём президент говорил ещё в январе в своём послании», — пояснил Нилов.

Парламентарий отметил, что поддерживает такие меры. По его словам, речь идёт о деньгах, которые «семьи могут потратить на ребёнка», который, например, будет заниматься спортом.

«Элементарно обеспечить покупку самых необходимых вещей, которые было невозможно приобрести до этого, теперь станет возможным. Конечно, я такие вещи поддерживаю», — заключил депутат.

Ранее Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.

Президент постановил ввести такие выплаты с 1 января 2020 года.