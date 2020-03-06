Путин призвал упростить процедуру получения пособий для семей с детьми

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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области призвал сделать максимально необременительной процедуру получения социальных пособий для семей с детьми от трёх до семи лет.
Путин призвал упростить процедуру получения пособий для семей с детьми
  • РИА Новости

Глава государства рассказал, что уже готовится указ, регулирующий процесс выплат пособий семьям с детьми.

«Но вот сейчас как раз готовится указ президента, ваш покорный слуга должен будет его подписать в ближайшее время. И мы исходим из того, что эти все процедуры технические будут наименее обременительные», — подчеркнул Путин.

Он также уточнил, что заявления на пособия начнут принимать с 1 июля, но сами выплаты будут начисляться с 1 января текущего года.

Ранее Путин поручил уменьшить сроки оформления материнского капитала до пяти рабочих дней, а также в перспективе перейти на электронный формат обращений.

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