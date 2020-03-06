Путин поручил упростить оформление маткапитала

Оформление материнского капитала должно быть упрощено и сокращено по срокам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иванове.

Он отметил, что очень часто, пока семья ждёт оформления документов, квартира уходит с рынка жилья, банки меняют условия.

«Мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам. На сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на пять рабочих, а в дальнейшем всё это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры, только в электронной системе», — сказал глава государства.

По его словам, различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой.

1 марта Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы маткапитала.