Путин поручил упростить оформление маткапитала

Короткая ссылка
Оформление материнского капитала должно быть упрощено и сокращено по срокам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иванове.
Путин поручил упростить оформление маткапитала
  • РИА Новости

Он отметил, что очень часто, пока семья ждёт оформления документов, квартира уходит с рынка жилья, банки меняют условия.

«Мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам. На сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на пять рабочих, а в дальнейшем всё это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры, только в электронной системе», — сказал глава государства.

По его словам, различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой.

1 марта Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы маткапитала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить