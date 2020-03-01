Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
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- РИА Новости
Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
Также маткапитал будут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. Этим семьям выплатят 466 тыс. 617 рублей.
При этом в семьях, где родился или был усыновлён второй и последующий ребёнок, выплата будет составлять 616 тыс. 617 рублей.
Также выплаты смогут получать мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребёнка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала.