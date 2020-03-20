Путин подписал указ о выплатах семьям на детей от трёх до семи лет
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации.
Президент постановил установить такие выплаты с 1 января 2020 года.
«Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте...», — говорится в документе.
Ранее Путин призвал сделать максимально необременительной процедуру получения социальных пособий для семей с детьми от трёх до семи лет.