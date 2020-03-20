Путин подписал указ о выплатах семьям на детей от трёх до семи лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.
Путин подписал указ о выплатах семьям на детей от трёх до семи лет
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации. 

Президент постановил установить такие выплаты с 1 января 2020 года. 

«Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте...», — говорится в документе.

Ранее Путин призвал сделать максимально необременительной процедуру получения социальных пособий для семей с детьми от трёх до семи лет.

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