Путин подписал указ о выплатах семьям на детей от трёх до семи лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации.

Президент постановил установить такие выплаты с 1 января 2020 года.

«Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте...», — говорится в документе.

Ранее Путин призвал сделать максимально необременительной процедуру получения социальных пособий для семей с детьми от трёх до семи лет.