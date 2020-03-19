В Удмуртии одобрили законопроект о лекарственном обеспечении детей

На заседании правительства Удмуртии одобрили законопроект об адресной социальной защите населения.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Из документа следует, что дети от трёх до шести с половиной лет могут получать лекарства по рецептам врачей бесплатно при условии, что среднедушевой доход семьи — не выше прожиточного минимума, установленного в республике.

Как отметил министр здравоохранения региона Георгий Щербак, на эти цели из бюджета направят 13,6 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.