В Удмуртии одобрили законопроект о лекарственном обеспечении детей

Короткая ссылка
На заседании правительства Удмуртии одобрили законопроект об адресной социальной защите населения.
В Удмуртии одобрили законопроект о лекарственном обеспечении детей
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Из документа следует, что дети от трёх до шести с половиной лет могут получать лекарства по рецептам врачей бесплатно при условии, что среднедушевой доход семьи — не выше прожиточного минимума, установленного в республике.

Как отметил министр здравоохранения региона Георгий Щербак, на эти цели из бюджета направят 13,6 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить