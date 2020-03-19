В Совфеде прокомментировали закон о госрегулировании цен на лекарства

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Анна Лушникова
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT принятый Госдумой закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации.
В Совфеде прокомментировали закон о госрегулировании цен на лекарства
  • РИА Новости

Рязанский отметил, что в данном законе речь идёт о предоставлении права правительству на определённое время устанавливать жёсткое регулирование цен. 

«Это совершено оправданная мера, и такое право у правительства должно быть. Это не значит, что они этим правом будут пользоваться сплошь и рядом. Речь идёт только об ограниченных периодах, вызванных особой ситуацией. Также нужно устанавливать обратную связь с торговыми сетями, чтобы отслеживать, как действуют принятые меры», — сказал он.

Ранее Госдума приняла закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при ЧС.

После такой заморозки аптеки не смогут продавать препараты по цене выше установленной, запрет будет действовать 90 дней.

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