Правительство заявило о риске роста цен на лекарства в России

Существует риск роста в России цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, инфляция в 2020 году вряд ли разгонится выше 4%, однако важнее не размер, а её структура.

«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств», — цитирует Белоусова РИА Новости.

Он отметил необходимость принятия дополнительных мер, поскольку нельзя допустить подорожания жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Вице-премьер также подчеркнул, что пока о каких-то фатальных угрозах речи не идёт.

Ранее в Минфине заявили, что стоимость бензина не должна измениться на фоне волатильности на рынке.