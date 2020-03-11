Правительство заявило о риске роста цен на лекарства в России

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Существует риск роста в России цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Правительство заявило о риске роста цен на лекарства в России
  • РИА Новости

По его словам, инфляция в 2020 году вряд ли разгонится выше 4%, однако важнее не размер, а её структура.

«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств», — цитирует Белоусова РИА Новости.

Он отметил необходимость принятия дополнительных мер, поскольку нельзя допустить подорожания жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Вице-премьер также подчеркнул, что пока о каких-то фатальных угрозах речи не идёт.

Ранее в Минфине заявили, что стоимость бензина не должна измениться на фоне волатильности на рынке.

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