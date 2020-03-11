Правительство заявило о риске роста цен на лекарства в России
- РИА Новости
По его словам, инфляция в 2020 году вряд ли разгонится выше 4%, однако важнее не размер, а её структура.
«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств», — цитирует Белоусова РИА Новости.
Он отметил необходимость принятия дополнительных мер, поскольку нельзя допустить подорожания жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Вице-премьер также подчеркнул, что пока о каких-то фатальных угрозах речи не идёт.
Ранее в Минфине заявили, что стоимость бензина не должна измениться на фоне волатильности на рынке.