Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства
  • РИА Новости

Документ позволит кабмину контролировать цены в тех случаях, когда есть ЧС, угроза эпидемии или возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также если в течение 30 дней происходит необоснованное подорожание более чем на 30%. 

После такой заморозки аптеки не смогут продавать препараты по цене выше установленной, запрет будет действовать 90 дней.

Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, принятие поправок очень важно именно сейчас, когда руководством страны принимаются меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что существует риск роста цен на медикаменты из-за ослабления рубля.

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