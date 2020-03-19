Эксперт оценил отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT решение правительства ввести отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

«Сложности в данном вопросе нет, потому что ключевое слово — отсрочка. То есть это не освобождение от выплаты. Просто на сложный период разрешают отложить платежи до того момента, когда нормализуется ситуация», — считает эксперт.

По его словам, малому бизнесу в настоящее время приходится особенно тяжело, потому что он не обладает большими ресурсами функционирования в чрезвычайных обстоятельствах и при сокращённых финансовых средствах.

«Эта отсрочка фактически является беспроцентным кредитом, который бизнес получает на это время. Ситуация нормализуется, и я полагаю, что проблемы будут закрыты. Предложенные правительством нормы будут поняты всеми. Правительство действует в совершено правильном русле и очень оперативно», — заключил Беляев.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил о введении отсрочки по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.