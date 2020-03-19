Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Лицам, прибывшим на территорию России, незамедлительно сообщать о своём возвращении... месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте России», — говорится в документе.

Губернаторам в регионах России поручено организовать 14-дневную изоляцию всех прибывших из-за границы граждан.

17 марта МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в других странах, вернуться на родину в связи с распространением COVID-19.

Во внешнеполитическом ведомстве России пообещали принять все меры для эвакуации соотечественников из других стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с телеканалом «360» назвала наиболее сложной ситуацию с эвакуацией российских туристов из Черногории, Филиппин и Молдавии.