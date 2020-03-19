Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
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Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Лицам, прибывшим на территорию России, незамедлительно сообщать о своём возвращении... месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте России», — говорится в документе.
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