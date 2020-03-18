Захарова прокомментировала ситуацию с эвакуацией россиян из-за границы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с эвакуацией российских туристов из Черногории, Филиппин и Молдавии.
Захарова прокомментировала ситуацию с эвакуацией россиян из-за границы
  • РИА Новости

«Есть точки, которые мы оцениваем как наиболее сложные. Это Черногория, Филиппины и Молдавия», — отметила Захарова в беседе с телеканалом «360».

Она добавила, что из некоторых стран соотечественников уже эвакуировали, — это Узбекистан, страны Евросоюза и Северной Европы.

Министерство иностранных дел России пообещало, что Москва примет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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