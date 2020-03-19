Путин заявил, что надо быть готовым к любому развитию событий

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Российский президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, который рассказывал главе государства о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил, что надо быть готовым к любому развитию событий.
Путин заявил, что надо быть готовым к любому развитию событий
  • РИА Новости

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы всё правильно делаете», — заявил Путин, комментируя принятые в Севастополе меры по предотвращению распространения COVID-19.

По словам Развожаева, в Севастополе 77 человек находятся под наблюдением дома и ещё восемь жителей — в инфекционной больнице. При этом ни одного случая заражения COVID-19 не подтвердилось.

Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Ранее в правительстве России допустили усиление ограничительных мер в стране в связи с пандемией коронавируса.

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники на фоне ситуации с распространением коронавируса.

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