Путин заявил, что надо быть готовым к любому развитию событий

Российский президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, который рассказывал главе государства о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил, что надо быть готовым к любому развитию событий.

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы всё правильно делаете», — заявил Путин, комментируя принятые в Севастополе меры по предотвращению распространения COVID-19.

По словам Развожаева, в Севастополе 77 человек находятся под наблюдением дома и ещё восемь жителей — в инфекционной больнице. При этом ни одного случая заражения COVID-19 не подтвердилось.

Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Ранее в правительстве России допустили усиление ограничительных мер в стране в связи с пандемией коронавируса.

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники на фоне ситуации с распространением коронавируса.