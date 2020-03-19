Роскачество проверило безопасность томатного сока

Специалисты Роскачества оценили безопасность и пользу томатного сока различных марок, представленных на российском рынке.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.

«В программу испытаний томатного сока были включены 437 показателей, 400 из которых — пестициды. Помимо этого, эксперты Роскачества проверяли томатный сок на содержание потенциально небезопасных веществ (тяжёлые металлы, молочнокислые и неспорообразующие микроорганизмы и дрожжи), консервантов и синтетических красителей, крахмала, соли и сахара, мякоти», — отметили в Роскачестве.

По итогам исследования 14 из 39 торговых марок томатного сока получили высший бал: «Вкусный», «Красная цена», «Лента», «Маркет Перекрёсток», «Мой», «О!», «Садовые истории», «Я», Dario, J7, Rich, Santal, Swell, Ararat.

Специалисты отметили, что томатный сок данных марок не содержит молочнокислых и неспорообразующих микроорганизмов и дрожжей, а содержание тяжёлых металлов не превышало предельно допустимого уровня.

Ранее ФАН сообщало, что в Роскачестве оценили пользу употребления пасты.