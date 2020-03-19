Роскачество проверило безопасность томатного сока
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.
«В программу испытаний томатного сока были включены 437 показателей, 400 из которых — пестициды. Помимо этого, эксперты Роскачества проверяли томатный сок на содержание потенциально небезопасных веществ (тяжёлые металлы, молочнокислые и неспорообразующие микроорганизмы и дрожжи), консервантов и синтетических красителей, крахмала, соли и сахара, мякоти», — отметили в Роскачестве.
По итогам исследования 14 из 39 торговых марок томатного сока получили высший бал: «Вкусный», «Красная цена», «Лента», «Маркет Перекрёсток», «Мой», «О!», «Садовые истории», «Я», Dario, J7, Rich, Santal, Swell, Ararat.
Специалисты отметили, что томатный сок данных марок не содержит молочнокислых и неспорообразующих микроорганизмов и дрожжей, а содержание тяжёлых металлов не превышало предельно допустимого уровня.
Ранее ФАН сообщало, что в Роскачестве оценили пользу употребления пасты.