Роскачество проверило безопасность томатного сока

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Специалисты Роскачества оценили безопасность и пользу томатного сока различных марок, представленных на российском рынке.
Роскачество проверило безопасность томатного сока
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.

«В программу испытаний томатного сока были включены 437 показателей, 400 из которых — пестициды. Помимо этого, эксперты Роскачества проверяли томатный сок на содержание потенциально небезопасных веществ (тяжёлые металлы, молочнокислые и неспорообразующие микроорганизмы и дрожжи), консервантов и синтетических красителей, крахмала, соли и сахара, мякоти», — отметили в Роскачестве.

По итогам исследования 14 из 39 торговых марок томатного сока получили высший бал: «Вкусный», «Красная цена», «Лента», «Маркет Перекрёсток», «Мой», «О!», «Садовые истории», «Я», Dario, J7, Rich, Santal, Swell, Ararat.

Специалисты отметили, что томатный сок данных марок не содержит молочнокислых и неспорообразующих микроорганизмов и дрожжей, а содержание тяжёлых металлов не превышало предельно допустимого уровня.

Ранее ФАН сообщало, что в Роскачестве оценили пользу употребления пасты.

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