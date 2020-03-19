Путин прокомментировал заявление, что его называют царём
- kremlin.ru
Об этом он сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Это не соответствует действительности... Я же работаю каждый день, я не царствую», — заявил Путин.
Он добавил, что «царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.