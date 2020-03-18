Депутат Мосгордумы прокомментировал голосование по закону о поправке к Конституции

Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал голосование парламентариев по закону о поправке к Конституции.

По словам депутата, дебаты по вопросу поправок в Мосгордуме «были и есть».

Яндиев подчеркнул, что «Дума — это место для дискуссий» и «какими бы они ни были, надо, чтобы там были дискуссии».

При этом он отметил, что ряд его коллег «руководствуются определённой логикой» в принятии решений.

«Мне так кажется, что их задача заключается в том, чтобы блокировать все позитивные решения органов власти, чтобы, не дай бог, орган власти, исполнительная власть что-то не сделала хорошее людям и это не принесло ей очки», — сказал он.

13 марта стало известно, что все регионы России одобрили закон о поправке к Конституции.

Закон был одобрен Совфедом в ходе заседания в среду, 11 марта.

16 марта Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.