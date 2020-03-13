Все регионы России одобрили закон о поправке к Конституции

Парламент Адыгеи выступил за закон о поправке к Конституции, сообщила пресс-служба. Таким образом, документ поддержали все российские регионы. Совет Федерации рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании в субботу, 14 марта.

«В Совет Федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные», — цитирует РИА Новости главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Если верхняя палата парламента утвердит решение субъектов, то документ подпишет президент Владимир Путин, после чего он будет опубликован.

11 марта Госдума в третьем, окончательном чтении приняла президентский законопроект о поправке к основному закону страны.

За принятие законопроекта проголосовали 383 депутата, 43 воздержались.