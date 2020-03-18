В Госдуме прокомментировали продление школьных каникул

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала продление школьных каникул.

«Это не только защита от вируса, но и хорошее испытание для наших цифровых систем дистанционного обучения. Мы уже сегодня видим, какие есть недоработки и что нужно скорректировать», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, замечательно, что у России есть возможность перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, поскольку это говорит о высоком уровне развития цифровых технологий.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане временно закрыли ночные развлекательные заведения из-за ситуации с коронавирусом.