В Татарстане временно закрыли ночные клубы из-за ситуации с коронавирусом

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В Татарстане временно закрыли ночные развлекательные заведения из-за ситуации с коронавирусом.
В Татарстане временно закрыли ночные клубы из-за ситуации с коронавирусом
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на соответствующее решение санитарно-противоэпидемической комиссии. Также запрещено применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций.

Кроме того, в Ульяновской области с 19 марта приостанавливают работу всех учреждений культуры, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.

С 17 марта в области приостановлена продажа билетов на культурно-массовые мероприятия учреждений культуры на апрель и май.

Ранее в Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом.

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