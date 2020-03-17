В Татарстане временно закрыли ночные клубы из-за ситуации с коронавирусом

В Татарстане временно закрыли ночные развлекательные заведения из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на соответствующее решение санитарно-противоэпидемической комиссии. Также запрещено применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций.

Кроме того, в Ульяновской области с 19 марта приостанавливают работу всех учреждений культуры, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.

С 17 марта в области приостановлена продажа билетов на культурно-массовые мероприятия учреждений культуры на апрель и май.

Ранее в Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом.