В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает progorod43.
Состояние пациентки оценивается как стабильное удовлетворительное. Клинических проявлений респираторной инфекции не зафиксировано.
Супруг женщины также госпитализирован. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы переданы в лабораторию. Состояние мужчины также оценивается как стабильное удовлетворительное.
Все контактные лица известны. С ними проводят индивидуальную профилактическую работу.
3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.