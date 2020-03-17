В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

Короткая ссылка
В Минздраве Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом. Женщина находится в специальном боксе Инфекционной клинической больницы.
В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43.

Состояние пациентки оценивается как стабильное удовлетворительное. Клинических проявлений респираторной инфекции не зафиксировано.

Супруг женщины также госпитализирован. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы переданы в лабораторию. Состояние мужчины также оценивается как стабильное удовлетворительное.

Все контактные лица известны. С ними проводят индивидуальную профилактическую работу.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить