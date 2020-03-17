В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В Минздраве Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом. Женщина находится в специальном боксе Инфекционной клинической больницы.

Об этом сообщает progorod43.

Состояние пациентки оценивается как стабильное удовлетворительное. Клинических проявлений респираторной инфекции не зафиксировано.

Супруг женщины также госпитализирован. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы переданы в лабораторию. Состояние мужчины также оценивается как стабильное удовлетворительное.

Все контактные лица известны. С ними проводят индивидуальную профилактическую работу.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.