В Кирове зафиксировали ещё один случай подозрения на коронавирус
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Об этом сообщает progorod43.
Тест-система показала наличие инфекции у мужа женщины, госпитализированной 13 марта. Его анализы направлены в лабораторию Новосибирска.
Пациенты находятся в Инфекционной клинической больнице Кирова. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что определены лица, контактировавшие с пациенткой. Это около 41 человека. Все под наблюдением.
3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.