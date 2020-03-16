В Кирове зафиксировали ещё один случай подозрения на коронавирус

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В правительстве Кировской области рассказали ещё об одном случае подозрения на коронавирус.
В Кирове зафиксировали ещё один случай подозрения на коронавирус
  • © Waltraud Grubitzsch/ZB
  • globallookpress.com

Об этом сообщает progorod43.

Тест-система показала наличие инфекции у мужа женщины, госпитализированной 13 марта. Его анализы направлены в лабораторию Новосибирска.

Пациенты находятся в Инфекционной клинической больнице Кирова. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что определены лица, контактировавшие с пациенткой. Это около 41 человека. Все под наблюдением.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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