В Кирове зафиксировали ещё один случай подозрения на коронавирус

В правительстве Кировской области рассказали ещё об одном случае подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает progorod43.

Тест-система показала наличие инфекции у мужа женщины, госпитализированной 13 марта. Его анализы направлены в лабораторию Новосибирска.

Пациенты находятся в Инфекционной клинической больнице Кирова. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что определены лица, контактировавшие с пациенткой. Это около 41 человека. Все под наблюдением.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.