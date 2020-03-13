В Кирове зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус

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В Кирове зафиксировали первый случай подозрения на заражение коронавирусом.
В Кирове зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус
  • © Arnulf Hettrich via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Местная жительница вернулась из Германии с признаками ОРВИ и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы переданы в лабораторию в Новосибирск. Точные результаты станут известны в понедельник, 16 марта.

Женщина находится в специальном боксе в Инфекционной клинической больнице. Её состояние оценивают как стабильное удовлетворительное.

Определены лица, контактировавшие с пациенткой. Это около 41 человека. Все под наблюдением.

Как заявил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, регион полностью готов.

«Выполнены все мероприятия, есть дыхательные аппараты, аппараты ЭКМО, специалисты», — цитирует его kirov-portal.ru.

Ранее Минздрав разъяснил правила прохождения карантина из-за коронавируса.

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