Минздрав разъяснил правила прохождения карантина из-за коронавируса

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Министерство здравоохранения России запустило на своём сайте раздел оперативного оповещения и публикации статистических данных по коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, ведомство разъяснило правила прохождения карантина.
Минздрав разъяснил правила прохождения карантина из-за коронавируса
  • РИА Новости

Минздрав напомнил, что все граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи и Ирана, должны быть изолированы по месту пребывания на 14 дней, за ними устанавливается наблюдение.

«В период изоляции посещение пациента запрещено с целью предотвращения распространения инфекции», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пациенты в стационаре могут пользоваться мобильными телефонами для общения с родственниками.

Также родные могут передавать им продукты питания и личные вещи, однако ограничения необходимо уточнять в справочной службе больницы.

В ведомстве проинформировали, что действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек был на карантине.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно документу, лица, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией с COVID-19, обязаны обеспечить самоизоляцию. Каждый регион вправе установить аналогичный карантин.

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