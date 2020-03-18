В поликлиниках и больницах Тюменской области ввели карантин

В учреждениях здравоохранения Тюменской области с 18 марта вводятся карантинные мероприятия.

Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса, в поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований населения, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров, отменяются профилактические акции, школы здоровья.

Кроме того, перенесены на более поздние сроки профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года, введены ограничения на посещение стационарных больных родственниками.

В стационарах до отмены карантина переносятся плановые госпитализации.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр образования Московской области Ирина Каклюгина рекомендовала жителям региона не водить детей в детские сады в период карантина.