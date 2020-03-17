В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

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В случае угрозы развития эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 голосование по поправкам к Конституции может быть перенесено. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

По её словам, Центральная избирательная комиссия готова к любому развитию событий, передаёт РИА Новости.

«Исходя из того приоритета, который обозначил президент, для нас это очень важно, самое главное — здоровье и безопасность наших людей. Если ничего не будет угрожать, значит, 22 апреля будет голосование, если будут угрозы развития эпидемии, значит, будет перенесено голосование на более благоприятное время», — сказала она.

17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции, датой проведения было назначено 22 апреля

Позднее Путин на встрече Памфиловой заявил, что голосование состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода. 

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