В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

В случае угрозы развития эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 голосование по поправкам к Конституции может быть перенесено. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По её словам, Центральная избирательная комиссия готова к любому развитию событий, передаёт РИА Новости.

«Исходя из того приоритета, который обозначил президент, для нас это очень важно, самое главное — здоровье и безопасность наших людей. Если ничего не будет угрожать, значит, 22 апреля будет голосование, если будут угрозы развития эпидемии, значит, будет перенесено голосование на более благоприятное время», — сказала она.

17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции, датой проведения было назначено 22 апреля.

Позднее Путин на встрече Памфиловой заявил, что голосование состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода.