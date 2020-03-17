Путин оценил возможность переноса голосования по Конституции

Голосование по поправкам к Конституции состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и так или иначе не так остро, как в других странах, но, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия», — сказал он. Его слова приводит Интерфакс.

Глава государства отметил, что при «всей важности изменений» нет «ничего более важного, чем здоровье и жизнь» граждан.

«Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации, как я сказал», — добавил он.

Он не исключил перенос сроков голосования на более поздний срок, если этого потребует ситуация, уточняет агентство.

«В тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее, от политических мероприятий подобного рода — от выборов в этих странах не отказываются», — указал он.

По его словам, бессмысленно подписывать «указ без конкретной даты».

«Но повторяю ещё раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает... Если ситуация потребует, мы тогда перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование», — сказал Путин.

Ранее президент России подписал указ о назначении на 22 апреля голосования по внесению изменений в Конституцию.