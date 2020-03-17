Мишустин объяснил ограничения на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил ограничения на въезд иностранцев на российскую территорию.

«Ситуацию с распространением коронавируса мы вчера обсудили с главами правительств стран СНГ. Я проинформировал их о том, что с 18 марта и до 1 мая въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства будет ограничен», — сказал он.

По его словам, соответствующее решение вызвано «чрезвычайными обстоятельствами и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения». Он также подчеркнул, что данные шаги носят временный характер.

Ранее целый ряд стран уже запретили въезд на свою территорию иностранцев из-за коронавируса. Такое решение, например, приняли Канада, Киргизия, Грузия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ всего Европейского союза и Шенгенской зоны с 17 марта.