Песков назвал маргинализированными несистемных оппозиционеров

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несистемная оппозиция в стране маргинализирована и не демонстрирует способности к объединению.
Песков назвал маргинализированными несистемных оппозиционеров
  • РИА Новости

«Можно констатировать, что все они весьма маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще», — заявил Песков.

На вопрос журналистов Песков также ответил, что «это не задача Кремля — называть несистемных оппозиционеров».

Ранее российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.

Кроме того, Путин заявлял, что представители несистемной оппозиции вносят в жизнь страны большой положительный вклад. По его словам, они «реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее».

Путин также советовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

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